Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

55.79
CHF
0.27
CHF
0.49 %
09:23:47
BRXC
18.02.2026 07:23:43

Akzo Nobel Buy

Akzo Nobel
55.79 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Farbenhersteller komme einer vorteilhaften Verschmelzung mit Axalta Coating Systems näher, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend. Die rasche Erholung nach dem Kurssturz aufgrund der Ergebnisse des vierten Quartals ist seiner Ansicht nach gut begründet. Er bleibt bei seiner Kaufempfehlung in Erwartung, dass die Fusion Anfang 2027 abgeschlossen wird./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Kursziel: 75.00 €
75.00 €
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
60.74 € 		Abst. Kursziel*:
23.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.83%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

