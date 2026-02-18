Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
Akzo Nobel Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Farbenhersteller komme einer vorteilhaften Verschmelzung mit Axalta Coating Systems näher, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend. Die rasche Erholung nach dem Kurssturz aufgrund der Ergebnisse des vierten Quartals ist seiner Ansicht nach gut begründet. Er bleibt bei seiner Kaufempfehlung in Erwartung, dass die Fusion Anfang 2027 abgeschlossen wird./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60.74 €
|
Abst. Kursziel*:
23.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.83%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.01.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
|
30.11.25
|Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
|
18.11.25
|Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)