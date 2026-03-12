DAX 40 998032 / DE0008469008
12.03.2026 15:23:37
Deutsche Börse-Aktie fester: Kommt grösstem Zukauf ihrer Geschichte näher
Die Deutsche Börse kommt bei der geplanten grössten Übernahme ihrer Geschichte voran.
Allfunds mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,7 Billionen Euro Ende 2025 bietet Fondsmanagern und -Vertrieben Systeme für den Handel und die Ausführung an. Hinzu kommen Instrumente für die Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen.
Die beiden Grossaktionäre von Allfunds, der Finanzinvestor Hellman & Friedman und die französische Bank BNP Paribas , hatten sich schon im Januar bereit erklärt, ihre Anteile an die Deutschen Börse zu verkaufen.
Abschluss der Übernahme 2027 erwartet
Allerdings sind die Hürden für den Deal hoch: So stehen noch Genehmigungen von Behörden aus, insbesondere der Wettbewerbshüter bei der EU-Kommission. Der Vollzug der Übernahme wird erst 2027 erwartet.
Börsenchef Stephan Leithner will mit dem Zukauf von Allfunds das Fondsgeschäft des Konzerns erweitern und einen "europäischen Investmentfonds-Champion" schaffen. Es wäre die grösste Übernahme in der Geschichte des Unternehmens noch vor dem Kauf des dänischen Softwareanbieters Simcorp für 3,9 Milliarden Euro 2023.
Die Deutsche Börse setzt seit Jahren auf Übernahmen, um unabhängiger von Börsenschwankungen zu werden. Erst Mitte Februar verkündete Deutschlands grösster Börsenbetreiber, dass er den Daten- und Indexanbieter ISS Stoxx für 1,1 Milliarden Euro komplett übernimmt.
Die Deutsche Börse-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,78 Prozent auf 240,60 Euro.
/zb/stk/als/DP/jha
FRANKFURT (awp international)
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23’549.93
|-0.38%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Verlusten -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische und der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag im Minus. Die US-Börsen bewegen sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.