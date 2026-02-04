Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
53.74CHF
1.53CHF
2.92 %
13:42:34
BRXC
04.02.2026 11:58:32
Akzo Nobel Buy
Akzo Nobel
53.74 CHF 2.92%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte attestierte den Niederländern in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht eine recht stabile Entwicklung im schwierigen Wirtschaftsumfeld./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.88 €
|
Abst. Kursziel*:
15.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.65%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|11:58
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|07:48
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|53.72
|2.87%
