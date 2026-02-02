Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
Akzo Nobel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 72 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Beim Lackhersteller Akzo kappte sie die operative Ergebnisprognose für 2026 und hob sie ab 2027 an./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
61.10 €
Abst. Kursziel*:
16.20%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
61.06 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
Analyst Name::
Georgina Fraser
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
31.01.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein (finanzen.net)
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
30.11.25
|Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
18.11.25
|Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|10:33
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|55.67
|3.93%
