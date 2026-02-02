Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
50.97CHF
-3.51CHF
-6.44 %
11:43:02
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.02.2026 09:20:27
Akzo Nobel Overweight
Akzo Nobel
50.94 CHF -6.49%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Klar verfehlte Erwartungen an das vierte Quartal und eine schwache Prognose für 2026 dürften auf dem Aktienkurs des Farben- und Lackproduzenten lassen, schrieb Katie Richards am Dienstag nach dem Bericht der Niederländer./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55.78 €
|
Abst. Kursziel*:
30.87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.29%
|
Analyst Name::
Katie Richards
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.01.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
|
30.11.25
|Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
|
18.11.25
|Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:20
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|50.98
|-6.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|
DZ BANK
Intesa Sanpaolo Kaufen
|10:14
|
UBS AG
Akzo Nobel Neutral
|10:09
|
UBS AG
Sartorius vz. Neutral
|10:09
|
UBS AG
Siltronic Neutral
|10:00
|
Warburg Research
SAF-HOLLAND Buy
|10:00
|
Warburg Research
INDUS Buy
|09:59
|
Warburg Research
Elmos Semiconductor Buy