Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’427 0.1%  SPI 18’499 0.1%  Dow 49’408 1.1%  DAX 24’912 0.5%  Euro 0.9180 -0.1%  EStoxx50 6’040 0.5%  Gold 4’916 5.5%  Bitcoin 61’040 -0.6%  Dollar 0.7786 -0.1%  Öl 66.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Kurspotenzial bei BYD-Aktie: Analysten setzen auf diese Schlüssel­sparte
So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
Nordex-Aktie höher: Windparkprojekt in Dalarna in Planung
ProSiebenSat1-Aktie schwächelt: Schwaches Werbeumfeld drückt Ergebnis von ProSiebenSat.1 - Aktie dennoch höher
Suche...
Plus500 Depot

Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

50.97
CHF
-3.51
CHF
-6.44 %
11:43:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.02.2026 09:20:27

Akzo Nobel Overweight

Akzo Nobel
50.94 CHF -6.49%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Klar verfehlte Erwartungen an das vierte Quartal und eine schwache Prognose für 2026 dürften auf dem Aktienkurs des Farben- und Lackproduzenten lassen, schrieb Katie Richards am Dienstag nach dem Bericht der Niederländer./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55.78 € 		Abst. Kursziel*:
30.87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.29%
Analyst Name::
Katie Richards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:14 Akzo Nobel Neutral UBS AG
09:20 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
08:16 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:44 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen