MLP Aktie 340699 / DE0006569908
6.25CHF
-0.10CHF
-1.57 %
14:44:55
SWX
12.03.2026 12:53:06
MLP SE Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für MLP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,80 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines starken operativen Gewinnes im Schlussquartal habe das Unternehmen im Gesamtjahr die diesbezüglichen Erwartungen erfüllt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Die nach vor gerichteten Prognosen des Finanzkonzerns seien von Vorsicht geprägt./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:56 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
MLP SE
Analyst:
Baader Bank
Kursziel:
8.80 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
6.79 €
Abst. Kursziel*:
29.60%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
7.01 €
Abst. Kursziel aktuell:
25.53%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
KGV*:
-
