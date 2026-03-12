Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MLP SE Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für MLP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,80 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines starken operativen Gewinnes im Schlussquartal habe das Unternehmen im Gesamtjahr die diesbezüglichen Erwartungen erfüllt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Die nach vor gerichteten Prognosen des Finanzkonzerns seien von Vorsicht geprägt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:56 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MLP SE Buy
Unternehmen:
MLP SE 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
8.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.79 € 		Abst. Kursziel*:
29.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.53%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

