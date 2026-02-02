Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
50.95CHF
-3.53CHF
-6.47 %
11:42:59
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.02.2026 10:14:05
Akzo Nobel Neutral
Akzo Nobel
50.95 CHF -6.47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Das Jahresende von 2025 sei eher schwach gewesen, schrieb Geoff Haire am Dienstag nach den Quartalszahlen. Der Ausblick auf 2026 sei vorsichtig./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55.18 €
|
Abst. Kursziel*:
14.17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.31%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
