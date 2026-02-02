Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’409 1.7%  SPI 18’484 1.5%  Dow 49’408 1.1%  DAX 24’798 1.1%  Euro 0.9189 -0.1%  EStoxx50 6’008 1.0%  Gold 4’926 5.7%  Bitcoin 61’123 -0.4%  Dollar 0.7774 -0.3%  Öl 65.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Swatch-Aktie: Konzern schlägt Andreas Rickenbacher für den Verwaltungsrat vor
Newron-Aktie: Neue Fachpublikation zu Evenamide
Addex-Aktie: Potenzial für neue Therapie bei Angst- und Traumafolgestörungen
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nordex-Aktie: Windparkprojekt in Dalarna in Planung
Suche...
Plus500 Depot

Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

54.48
CHF
0.20
CHF
0.37 %
02.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.02.2026 07:44:27

Akzo Nobel Hold

Akzo Nobel
54.48 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe zwei Prozent unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Auch der Ebitda-Ausblick auf 2026 sei schwächer als gedacht. Der Experte rechnet mit leichtem Druck auf den Aktien./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
59.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
59.40 € 		Abst. Kursziel*:
-0.67%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.37%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?