Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
54.48CHF
0.20CHF
0.37 %
02.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.02.2026 07:44:27
Akzo Nobel Hold
Akzo Nobel
54.48 CHF 0.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe zwei Prozent unter dem Konsens gelegen, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Auch der Ebitda-Ausblick auf 2026 sei schwächer als gedacht. Der Experte rechnet mit leichtem Druck auf den Aktien./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
59.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.67%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
58.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.37%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.01.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
|
30.11.25
|Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
|
18.11.25