Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
Akzo Nobel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
60.84 €
|
Abst. Kursziel*:
3.55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
60.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.52%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.01.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
|
30.11.25
|Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
|
18.11.25
|Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|13:59
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|13:59
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|03.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|55.56
|0.42%
