SMI 13'583 -1.8%  SPI 18'697 -1.7%  Dow 48'905 -0.2%  DAX 24'087 -2.2%  Euro 0.9116 0.1%  EStoxx50 5'857 -2.2%  Gold 5'301 -0.4%  Bitcoin 53'155 -0.8%  Dollar 0.7841 0.6%  Öl 80.9 3.7% 
Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

50.42
CHF
-1.56
CHF
-2.99 %
09:42:51
BRXC
03.03.2026 08:25:14

Akzo Nobel Market-Perform

Akzo Nobel
50.42 CHF -2.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. James Hooper blickt in seinem Branchenkommentar vom Montagnachmittag auf die Folgen des Iran-Krieges für europäische Chemieunternehmen, sollte der Konflikt länger als ein paar Wochen andauern. Die dann längerfristig höheren Öl- und Gaspreise würden wohl die Konsumlaune der Menschen bremsen - und damit einer breiten Nachfrageerholung im Weg stehen, die die Chemieindustrie in ihrer Krise eigentlich brauche. Zudem könnten die Margen der Chemieunternehmen unter Druck geraten. Angesichts der breiten Aufstellung der Branche, würde es aber auch Gewinner geben - etwa Unternehmen, die Produkte herstellten, die sonst auf dem Iran oder per Schiff durch die Straße von Hormus kämen. Dazu zählten Methanol, Ethylen, Polyethylen sowie Harnstoff und Ammoniak./mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Akzo Nobel N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
56.16 € 		Abst. Kursziel*:
8.62%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
56.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.54%
Analyst Name::
James Hooper
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse