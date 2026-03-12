Partners Group-Aktie in Grün: VRP rechnet mit Verdoppelung der Ausfallrate am Private-Credit-Markt

Die Ausfallraten am Private-Credit-Markt könnten sich in den nächsten Jahren verdoppeln, da Kreditgeber den negativen Auswirkungen der durch KI verursachten wirtschaftlichen Umwälzungen zwar voll ausgesetzt seien, aber Aufwärtspotenziale nur begrenzt seien, sagte Steffen Meister zur "Financial Times".

Die Ausfälle im Bereich Private Credit hätten in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt bei jährlich 2,6 Prozent gelegen. In den kommenden Jahren könnte sich das Tempo auf über 5 Prozent verdoppeln.

Private Credit sei von der KI-getriebenen wirtschaftlichen Transformation im Vergleich zu Private Equity überproportional betroffen, so Meister. An dem Markt komme es seiner Meinung nach zu einer Zweiteilung: mehr Unternehmen würden entweder besonders gut oder besonders schlecht abschneiden.

Seit einigen Wochen mehren sich die Sorgen vor den unklaren Folgen der KI-Revolution auch für den Markt für private Kreditunternehmer. Die Aktien grosser Private-Credit-Fondsanbieter wie Blackstone, Apollo Global Management und Blue Owl sind damit jüngst stark unter Druck gekommen. Der Zuger Asset Manager Partners Group hat sein Private-Credit-Exposure bei der Zahlenvorlage vom Dienstag derweil als begrenzt ausgewiesen.

Im Schweizer Handel geht es für die Partners Group-Aktie zwischenzeitlich um 0,64 Prozent aufwärts auf 811,98 Franken.

ys/rw

Zürich (awp)