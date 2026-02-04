Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

Akzo Nobel Overweight

Akzo Nobel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 73 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fusion mit Axalta sei im Plan, doch schürten schwache Margen im Geschäft mit Beschichtungen Zweifel an den Synergie-Zielen, schrieb Analystin Katie Richards am Dienstag nach den Quartalszahlen von Akzo. Diese hätten zudem gezeigt, dass man beim Wachstum aus eigener Kraft den Wettbewerbern hinterherlaufe./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
69.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55.40 € 		Abst. Kursziel*:
24.55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.14%
Analyst Name::
Katie Richards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

