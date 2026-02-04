Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
Akzo Nobel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 73 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fusion mit Axalta sei im Plan, doch schürten schwache Margen im Geschäft mit Beschichtungen Zweifel an den Synergie-Zielen, schrieb Analystin Katie Richards am Dienstag nach den Quartalszahlen von Akzo. Diese hätten zudem gezeigt, dass man beim Wachstum aus eigener Kraft den Wettbewerbern hinterherlaufe./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55.40 €
|
Abst. Kursziel*:
24.55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.14%
|
Analyst Name::
Katie Richards
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.01.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
|
30.11.25
|Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
|
18.11.25
|Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)