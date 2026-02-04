LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 73 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fusion mit Axalta sei im Plan, doch schürten schwache Margen im Geschäft mit Beschichtungen Zweifel an den Synergie-Zielen, schrieb Analystin Katie Richards am Dienstag nach den Quartalszahlen von Akzo. Diese hätten zudem gezeigt, dass man beim Wachstum aus eigener Kraft den Wettbewerbern hinterherlaufe./rob/ajx/ag;