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AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

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21.08.2026 08:39:48

AIXTRON SE Hold

AIXTRON
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die vom Unternehmen nach dem ersten Quartal in Aussicht gestellte Nachfrage nach Laser-Anlagen für die Chip-Industrie erscheine nun schon wieder zu zurückhaltend, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. So sei der Auftragseingang im zweiten Quartal auf Jahressicht um mehr als vier Fünftel gestiegen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
38.04 € 		Abst. Kursziel*:
13.04%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
37.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.12%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
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14.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AIXTRON Halten DZ BANK
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