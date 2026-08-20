AIXTRON 35.22 CHF 1.16% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die vom Unternehmen nach dem ersten Quartal in Aussicht gestellte Nachfrage nach Laser-Anlagen für die Chip-Industrie erscheine nun schon wieder zu zurückhaltend, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. So sei der Auftragseingang im zweiten Quartal auf Jahressicht um mehr als vier Fünftel gestiegen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.