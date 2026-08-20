AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die vom Unternehmen nach dem ersten Quartal in Aussicht gestellte Nachfrage nach Laser-Anlagen für die Chip-Industrie erscheine nun schon wieder zu zurückhaltend, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. So sei der Auftragseingang im zweiten Quartal auf Jahressicht um mehr als vier Fünftel gestiegen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38.04 €
|
Abst. Kursziel*:
13.04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.12%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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