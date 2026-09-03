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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Michael Kuhn schilderte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick seine Eindrücke von einer hauseigenen Fachkonferenz zur Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbranche. Die Aussagen des Finanzchefs Christian Ludwig hätten jenen im Zuge des Berichts zum zweiten Quartal entsprochen, aber es habe einige neue Details gegeben. Optoelektronik sei zum einzigen kurzfristigen Wachstumstreiber geworden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.