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AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

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04.09.2026 10:07:43

AIXTRON SE Hold

AIXTRON
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Michael Kuhn schilderte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick seine Eindrücke von einer hauseigenen Fachkonferenz zur Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbranche. Die Aussagen des Finanzchefs Christian Ludwig hätten jenen im Zuge des Berichts zum zweiten Quartal entsprochen, aber es habe einige neue Details gegeben. Optoelektronik sei zum einzigen kurzfristigen Wachstumstreiber geworden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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17.94%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.49%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
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