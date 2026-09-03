AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Michael Kuhn schilderte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick seine Eindrücke von einer hauseigenen Fachkonferenz zur Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbranche. Die Aussagen des Finanzchefs Christian Ludwig hätten jenen im Zuge des Berichts zum zweiten Quartal entsprochen, aber es habe einige neue Details gegeben. Optoelektronik sei zum einzigen kurzfristigen Wachstumstreiber geworden./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.46 €
|
Abst. Kursziel*:
17.94%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.49%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|Deutsche Bank AG
|21.08.26
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|Deutsche Bank AG
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