Experten sehen bei AIXTRON SE-Aktie Potenzial

Die AIXTRON SE-Aktie wurde im September 2026 von 3 Experten analysiert.

1 Experte empfiehlt die AIXTRON SE-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der AIXTRON SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 43,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von AIXTRON SE auf 37,92 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 44,00 EUR 16,03 30.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 42,00 EUR 10,76 22.09.2026 Deutsche Bank AG 43,00 EUR 13,40 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch