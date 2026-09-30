AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analysteneinschätzungen
|
30.09.2026 18:00:38
Experten sehen bei AIXTRON SE-Aktie Potenzial
Das sind die Analysten-Einschätzungen der AIXTRON SE-Aktie im vergangenen Monat.
Die AIXTRON SE-Aktie wurde im September 2026 von 3 Experten analysiert.
1 Experte empfiehlt die AIXTRON SE-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der AIXTRON SE-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 43,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von AIXTRON SE auf 37,92 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|16,03
|30.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|42,00 EUR
|10,76
|22.09.2026
|Deutsche Bank AG
|43,00 EUR
|13,40
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.09.26
|Experten sehen bei AIXTRON SE-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.