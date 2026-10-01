TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der AIXTRON SE-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14.40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das AIXTRON SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.944 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AIXTRON SE-Anteile wären am 30.09.2026 263.33 EUR wert, da der Schlussstand 37.92 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 163.33 Prozent erhöht.

Alle AIXTRON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.11 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch