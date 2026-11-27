|Lohnende SHIBA INU-Investition?
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27.11.2026 19:43:08
SHIBA INU: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in SHIBA INU Anlegern gebracht.
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SHIBA INU wurde am 26.11.2025 zu einem Wert von 0.000009 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in SHIB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11’641’443.54 SHIBA INU. Die gehaltenen Coins wären gestern 42.14 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0.000004 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57.86 Prozent verringert.
Am 24.11.2026 fiel SHIB auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.000004 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU liegt derzeit bei 0.000009 USD und wurde am 05.01.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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