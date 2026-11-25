|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Airbus SE-Investition?
|
25.11.2026 10:02:18
DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Airbus SE-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 134.66 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.743 Airbus SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE-Aktie auf 193.64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143.80 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 43.80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Airbus SE bezifferte sich zuletzt auf 154.45 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Der erste festgestellte Kurs der Airbus SE-Aktie lag damals bei 19.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
15:58
|Börse Paris: CAC 40 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|CAC 40 aktuell: So entwickelt sich der CAC 40 am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse Paris: CAC 40 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.11.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Airbus-Aktie im Minus: US-Spezialist für Satellitenplattformen wird an Cerberus verkauft (AWP)
|
24.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: Dow tiefer -- SMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte leichter. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen schwächer. Der Dow zeigt sich in Rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.