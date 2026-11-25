Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Airbus SE-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 134.66 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.743 Airbus SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbus SE-Aktie auf 193.64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143.80 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 43.80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Airbus SE bezifferte sich zuletzt auf 154.45 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Der erste festgestellte Kurs der Airbus SE-Aktie lag damals bei 19.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch