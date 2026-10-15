Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus nach den letzten Aussagen vor der wegen anstehender Quartalszahlen üblichen Schweigeperiode auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach den Indikationen des Flugzeugbauers am Vortag habe er nun seine Margenschätzungen für die Sparten Helicopter für das abgelaufene Quartal nach unten korrigiert, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien diese Anpassungen aber für das operative Ergebnis des Gesamtkonzerns nahezu neutral./ck/rob/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
192.84 €
|
Abst. Kursziel*:
24.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
194.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.28%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
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