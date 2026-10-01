Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’729 0.5%  SPI 19’481 0.4%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’199 -0.1%  Euro 0.9299 -0.3%  EStoxx50 6’217 -0.4%  Gold 4’158 0.4%  Bitcoin 71’401 -0.4%  Dollar 0.8298 0.1%  Öl 102.7 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
adidas-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG
DroneShield-Aktie unter Zugzwang: Rivale sichert sich Spezialisten für Schiffsabwehr
DocMorris-Aktie gibt ab: Geld in den Niederlanden gepfändet
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So schätzen die Analysten die Tesla-Aktie im September 2026 ein
Suche...

Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

159.70
CHF
1.66
CHF
1.05 %
12:15:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 10:37:27

Air Liquide Outperform

Air Liquide
160.55 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Gase-Konzerns signalisiere eine Wachstumsbeschleunigung, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:57 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
192.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
174.70 € 		Abst. Kursziel*:
9.90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
173.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.98%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?