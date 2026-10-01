Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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05.10.2026 10:37:27
Air Liquide Outperform
Air Liquide
160.55 CHF 0.95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Gase-Konzerns signalisiere eine Wachstumsbeschleunigung, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
192.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
174.70 €
|
Abst. Kursziel*:
9.90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
173.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.98%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse