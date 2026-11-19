|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
19.11.2026 10:02:05
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Air Liquide-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Air Liquide-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 115.33 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Air Liquide-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86.710 Air Liquide-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’452.37 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Papiers am 18.11.2026 auf 189.74 EUR belief. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 16’452.37 EUR entspricht einer Performance von +64.52 Prozent.
Air Liquide wurde am Markt mit 121.53 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|11.11.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnthropic-IPO: SMI und DAX beenden Handel im Minus -- Kräftige Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag in die Verlustzone. An der Wall Street ging es ebenso abwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.