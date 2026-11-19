Vor 5 Jahren wurde das Air Liquide-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 115.33 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Air Liquide-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86.710 Air Liquide-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’452.37 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Papiers am 18.11.2026 auf 189.74 EUR belief. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 16’452.37 EUR entspricht einer Performance von +64.52 Prozent.

Air Liquide wurde am Markt mit 121.53 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch