Air Liquide-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Im abgelaufenen Monat haben 18 Experten ihre Analyse der Air Liquide-Aktie abgegeben.

14 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Air Liquide ein Kursziel von 190,17 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 12,79 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 177,38 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 194,00 EUR 9,37 30.10.2026 UBS AG 204,00 EUR 15,01 30.10.2026 Bernstein Research 199,00 EUR 12,19 30.10.2026 DZ BANK - - 30.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 210,00 EUR 18,39 30.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 172,00 EUR -3,03 30.10.2026 Bernstein Research 193,00 EUR 8,81 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 204,00 EUR 15,01 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 166,00 EUR -6,42 29.10.2026 Bernstein Research 193,00 EUR 8,81 20.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 166,00 EUR -6,42 15.10.2026 Bernstein Research 192,00 EUR 8,24 14.10.2026 Deutsche Bank AG 194,00 EUR 9,37 13.10.2026 Bernstein Research 192,00 EUR 8,24 12.10.2026 Deutsche Bank AG 194,00 EUR 9,37 08.10.2026 DZ BANK - - 06.10.2026 Deutsche Bank AG 192,00 EUR 8,24 06.10.2026 Bernstein Research 192,00 EUR 8,24 05.10.2026 Jefferies & Company Inc. 204,00 EUR 15,01 05.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 162,00 EUR -8,67 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net