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31.10.2026 18:00:38
Air Liquide-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Air Liquide-Aktie in den Fokus genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 18 Experten ihre Analyse der Air Liquide-Aktie abgegeben.
14 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Air Liquide ein Kursziel von 190,17 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 12,79 EUR gegenüber dem aktuellen PAR-Kurs von 177,38 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|194,00 EUR
|9,37
|30.10.2026
|UBS AG
|204,00 EUR
|15,01
|30.10.2026
|Bernstein Research
|199,00 EUR
|12,19
|30.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|210,00 EUR
|18,39
|30.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|172,00 EUR
|-3,03
|30.10.2026
|Bernstein Research
|193,00 EUR
|8,81
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|204,00 EUR
|15,01
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|166,00 EUR
|-6,42
|29.10.2026
|Bernstein Research
|193,00 EUR
|8,81
|20.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|166,00 EUR
|-6,42
|15.10.2026
|Bernstein Research
|192,00 EUR
|8,24
|14.10.2026
|Deutsche Bank AG
|194,00 EUR
|9,37
|13.10.2026
|Bernstein Research
|192,00 EUR
|8,24
|12.10.2026
|Deutsche Bank AG
|194,00 EUR
|9,37
|08.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.10.2026
|Deutsche Bank AG
|192,00 EUR
|8,24
|06.10.2026
|Bernstein Research
|192,00 EUR
|8,24
|05.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|204,00 EUR
|15,01
|05.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|162,00 EUR
|-8,67
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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