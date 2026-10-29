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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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30.10.2026 11:06:53

Air Liquide Buy

Air Liquide
165.38 CHF 1.22%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 200 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Industriegase-Hersteller angesichts eines starken zweiten Halbjahres der Franzosen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
204.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
179.90 € 		Abst. Kursziel*:
13.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
180.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Joshua Spector 		KGV*:
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11:06 Air Liquide Buy UBS AG
09:57 Air Liquide Outperform Bernstein Research
09:56 Air Liquide Kaufen DZ BANK
08:40 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
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