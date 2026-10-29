EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Air Liquide-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 58.07 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 172.210 Air Liquide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 30’005.91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 174.24 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 200.06 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Air Liquide einen Börsenwert von 110.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch