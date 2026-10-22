EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Air Liquide-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Air Liquide-Anteile bei 107.50 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.302 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 1’614.91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 173.60 EUR belief. Mit einer Performance von +61.49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Air Liquide eine Börsenbewertung in Höhe von 109.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch