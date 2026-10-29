Air Liquide 165.73 CHF 3.02% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 166 Euro auf "Neutral" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Gasekonzerns falle leicht besser als erwartet aus, während die entsprechende Planung für das Schlussquartal ein wenig enttäuschen könnte, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:21 / GMT



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