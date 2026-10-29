Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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29.10.2026 08:42:32
Air Liquide Neutral
Air Liquide
165.73 CHF 3.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 166 Euro auf "Neutral" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Gasekonzerns falle leicht besser als erwartet aus, während die entsprechende Planung für das Schlussquartal ein wenig enttäuschen könnte, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
166.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
179.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
179.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.69%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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