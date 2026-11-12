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|Lukrative Air Liquide-Investition?
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12.11.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Air Liquide eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Air Liquide-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 137.69 EUR wert. Bei einem Air Liquide-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.263 Air Liquide-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’395.64 EUR, da sich der Wert einer Air Liquide-Aktie am 11.11.2026 auf 192.16 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’395.64 EUR entspricht einer Performance von +39.56 Prozent.
Alle Air Liquide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 121.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Air Liquide am 12.11.2026
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