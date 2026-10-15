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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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Lukrative Air Liquide-Investition? 15.10.2026 10:02:02

EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Air Liquide
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Heute vor 3 Jahren wurde die Air Liquide-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 133.36 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.750 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (170.34 EUR), wäre das Investment nun 127.73 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 27.73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 107.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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