NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach der Ankündigung strategischer Ziele bis 2030 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Die anlässlich des Kapitalmarkttages vorgestellten Ziele für den Gasehersteller und Anlagenbauer seien ambitioniert, bestätigten aber zugleich weitgehend die Erwartungen der Analysten (Konsens), schrieb Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Ziel für die Eigenkapitalrentabilität von mehr als 11 Prozent nach Steuern bis 2030 unter der Erwartung liegen./ck/rob/mis;