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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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05.10.2026 09:57:36

Air Liquide Neutral

Air Liquide
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach der Ankündigung strategischer Ziele bis 2030 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Die anlässlich des Kapitalmarkttages vorgestellten Ziele für den Gasehersteller und Anlagenbauer seien ambitioniert, bestätigten aber zugleich weitgehend die Erwartungen der Analysten (Konsens), schrieb Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Ziel für die Eigenkapitalrentabilität von mehr als 11 Prozent nach Steuern bis 2030 unter der Erwartung liegen./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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