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|Lukrative Air Liquide-Anlage?
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05.11.2026 10:02:01
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Air Liquide-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Air Liquide-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 153.55 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.651 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Air Liquide-Aktien wären am 04.11.2026 122.02 EUR wert, da der Schlussstand 187.36 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 22.02 Prozent.
Der Marktwert von Air Liquide betrug jüngst 116.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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Air Liquide am 05.11.2026
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