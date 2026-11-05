EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingefahren

Das Air Liquide-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 153.55 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.651 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Air Liquide-Aktien wären am 04.11.2026 122.02 EUR wert, da der Schlussstand 187.36 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 22.02 Prozent.

Der Marktwert von Air Liquide betrug jüngst 116.19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch