Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Air Liquide-Anlage?
|
08.10.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Air Liquide-Aktien gewesen.
Am 08.10.2025 wurde die Air Liquide-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 154.36 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hat, hat nun 64.782 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Air Liquide-Papiere wären am 07.10.2026 10’923.56 EUR wert, da der Schlussstand 168.62 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 9.24 Prozent.
Der Air Liquide-Wert an der Börse wurde auf 107.63 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.