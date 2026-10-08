EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor einem Jahr verdient

Am 08.10.2025 wurde die Air Liquide-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 154.36 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hat, hat nun 64.782 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Air Liquide-Papiere wären am 07.10.2026 10’923.56 EUR wert, da der Schlussstand 168.62 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 9.24 Prozent.

Der Air Liquide-Wert an der Börse wurde auf 107.63 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch