Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’569 1.0%  SPI 20’399 1.1%  Dow 52’634 0.8%  DAX 25’391 0.1%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 6’281 0.0%  Gold 4’029 -1.2%  Bitcoin 51’762 -0.8%  Dollar 0.8186 0.0%  Öl 86.8 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Historischer Meilenstein: Apple knackt erstmals die 5-Billionen-Dollar-Marke
Ausblick: Arm gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Rheinmetall, HENSOLDT und RENK legen zu - Unternehmensmeldungen stützen den Sektor
Stellantis-Aktie steigt: Carsharing-Sparte Free2move an Mutares veräussert
Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft: Umsatz und Gewinn gehen zurück - Aktie gefragt
Suche...

Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

160.34
CHF
-1.12
CHF
-0.69 %
16:36:08
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.07.2026 14:45:53

Air Liquide Outperform

Air Liquide
161.39 CHF -2.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. James Hooper sprach am Dienstag von komplexen Resultaten mit mehreren Einmaleffekten. Alles in allem aber biete das Zahlenwerk wenig Anlass, etwas an seiner längerfristigen positiven Einschätzung der Aktien des französischen Industriegas-Herstellers zu ändern./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
189.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
172.00 € 		Abst. Kursziel*:
9.88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
173.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.17%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Air Liquide S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:45 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:21 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
09:39 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
09.07.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen