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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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29.10.2026 12:43:14

Air Liquide Buy

Air Liquide
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Das vergleichbare Wachstum im Gas- und Dienstleistungsgeschäft habe positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Zudem starte ein Aktienrückkaufprogramm früher als geplant./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
204.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
179.56 € 		Abst. Kursziel*:
13.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
177.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.09%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
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