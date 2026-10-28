Air Liquide 163.39 CHF 1.56% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Das vergleichbare Wachstum im Gas- und Dienstleistungsgeschäft habe positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Zudem starte ein Aktienrückkaufprogramm früher als geplant./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.