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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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08.10.2026 08:51:12

Air Liquide Buy

Air Liquide
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide nach einem Treffen mit dem Management des Gaseherstellers von 192 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategieplan namens Beyond sei ein glaubwürdiges Szenario für die Schaffung von zusätzlichem Wert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer Studie am Donnerstag. Er basiere auf einem stärkeren Wachstum in attraktiven Märkten./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
194.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
166.92 € 		Abst. Kursziel*:
16.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
166.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.24%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
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08:51 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
06.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
05.10.26 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
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