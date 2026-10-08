Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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Air Liquide Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide nach einem Treffen mit dem Management des Gaseherstellers von 192 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategieplan namens Beyond sei ein glaubwürdiges Szenario für die Schaffung von zusätzlichem Wert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer Studie am Donnerstag. Er basiere auf einem stärkeren Wachstum in attraktiven Märkten./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
194.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
166.92 €
|
Abst. Kursziel*:
16.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
166.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.24%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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