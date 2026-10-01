Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’727 0.5%  SPI 19’485 0.5%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’192 -0.2%  Euro 0.9298 -0.3%  EStoxx50 6’224 -0.2%  Gold 4’167 0.6%  Bitcoin 71’372 -0.4%  Dollar 0.8288 0.0%  Öl 102.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Apple-Aktie tiefer: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Richemont-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Druck für die Starbucks-Aktie in Rot: Neue Filiale in Xinjiang in der Kritik
AXA-Aktie dreht ins Minus: Chef Buberl erklärt überraschenden WEF-Rücktritt
Suche...

Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

160.20
CHF
2.16
CHF
1.37 %
11:06:30
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 10:08:55

Air Liquide Buy

Air Liquide
161.00 CHF 1.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Anlässlich des Kapitalmarkttages habe der Gasehersteller und Anlagenbauer seine Ziele bis 2030 vorgestellt, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro in einer am Montag vorliegenden Studie. Das angestrebte durchschnittliche jährliche Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 10 Prozent entspreche dem Konsens, während die Ambitionen zur Margenausweitung darüber lägen. Er hob dabei zugleich hervor, dass das Management zu Beginn seiner strategischen Planungen in der Vergangenheit stets konservativ gewesen sei und die Prognosen im weiteren Verlauf des Zyklus angehoben habe./rob/ck/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
204.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
174.70 € 		Abst. Kursziel*:
16.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
173.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.78%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?