Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 42 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen des Supermarktbetreibers am 5. August dürften ein schwaches zweites Quartal belegen, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er kürzte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, rechnet aber mit einer Bestätigung der Jahresziele./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35.85 €
|
Abst. Kursziel*:
6.00%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.88%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
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