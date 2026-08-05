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Ahold Delhaize-Aktie steigt dennoch: Preisdruck in den USA belastet Gewinn

Ahold Delhaize-Aktie steigt dennoch: Preisdruck in den USA belastet Gewinn

Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize bekommt im schwierigen US-Markt weiter Preisdruck zu spüren.

Ahold Delhaize
31.06 CHF -2.36%
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Anders als noch im ersten Quartal wuchsen die gesamten Konzernerlöse nun allerdings wieder, wenn auch nur leicht im Jahresvergleich um 0,3 Prozent auf 23,2 Milliarden Euro. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge fiel zwar leicht auf 3,9 Prozent, lag aber wie der Umsatz im Rahmen der Analystenerwartungen. Die Ahold Delhaize-Aktie startete mit einem leichten Abschlag, konnte das Minus aber schnell wieder aufholen und gewinnt in Amsterdam zeitweise 0,7 Prozent auf 34,63 Euro.

Der Gewinn unter dem Strich sank um gut 4 Prozent auf 526 Millionen Euro. Während die Niederländer die bereinigte operative Marge im Europa-Geschäft steigern konnten, sank diese im insgesamt grösseren US-Geschäft. Zwar stieg auch in den USA der Umsatz zu konstanten Wechselkursen, jedoch blieb er hinter den Erwartungen zurück. Der Konzern senkte die Preise für viele Produkte, um Kunden in die Läden zu locken.

"In den USA haben wir unsere Wettbewerbsposition in einem Umfeld gestärkt, in dem Preis-Leistungs-Verhältnis und Komfort für die Kunden weiterhin oberste Priorität haben", sagte Konzernchef Frans Muller laut Mitteilung. "Gleichzeitig haben wir gezielte Preismassnahmen ergriffen." Damit will das Unternehmen Marktanteile gewinnen in Zeiten trägeren Umsatzwachstums.

So bleibe das Umfeld schwierig, angesichts niedrigerer Eierpreise, Preisänderungen für Medikamente durch den sogenannten Inflation Reduction Act der US-Regierung sowie Kürzungen beim Lebensmittelbeihilfe-Programm in den Vereinigten Saaten. Die Geschäftsziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Muller. So soll die bereinigte operative Marge rund 4 Prozent erreichen.

/mis/err/zb

ZAANDAM (awp international)

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