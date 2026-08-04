NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das operative Ergebnis liege über dem Konsens, schrieb Manjari Dhar in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. In den USA habe sich der Handelskonzern wie erwartet geschlagen, während er in Europa besser als angenommen abgeschnitten habe./rob/bek/ag;