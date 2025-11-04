Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.11.2025 16:21:10

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
33.44 CHF 1.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,89 auf 24,57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er bleibe für den Einzelhändler weniger optimistisch als der Markt, schrieb Borja Olcese am Mittwoch. Klare Kurstreiber fehlten und der Gewinnzyklus in den USA sei allmählich erschöpft. Dies dürfte in den nächsten Quartalen auf der Aktie lasten./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24.57 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
35.85 € 		Abst. Kursziel*:
-31.46%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
35.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-31.64%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

