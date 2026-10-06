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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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10:35:04
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07.10.2026 08:38:27

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Die anhaltende Vorsicht gegenüber Europas Zahlungsabwicklern und Finanzdienstleistern wegen langfristiger KI-Verdrängungssorgen lege die Messlatte für die anstehenden Quartalszahlen niedrig, schrieb Hannes Leitner in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Kurzfristig erwartet er jedoch weniger Disruptionen und ist mit Blick auf die Zahlen zuversichtlich für Adyen und Wise, aber skeptisch für Nexi./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 01:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’233.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
864.10 € 		Abst. Kursziel*:
42.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
865.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.46%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
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08:38 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
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