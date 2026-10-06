NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Die anhaltende Vorsicht gegenüber Europas Zahlungsabwicklern und Finanzdienstleistern wegen langfristiger KI-Verdrängungssorgen lege die Messlatte für die anstehenden Quartalszahlen niedrig, schrieb Hannes Leitner in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Kurzfristig erwartet er jedoch weniger Disruptionen und ist mit Blick auf die Zahlen zuversichtlich für Adyen und Wise, aber skeptisch für Nexi./gl/tav;