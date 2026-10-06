Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Die anhaltende Vorsicht gegenüber Europas Zahlungsabwicklern und Finanzdienstleistern wegen langfristiger KI-Verdrängungssorgen lege die Messlatte für die anstehenden Quartalszahlen niedrig, schrieb Hannes Leitner in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Kurzfristig erwartet er jedoch weniger Disruptionen und ist mit Blick auf die Zahlen zuversichtlich für Adyen und Wise, aber skeptisch für Nexi./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’233.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
864.10 €
|
Abst. Kursziel*:
42.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
865.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.46%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
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