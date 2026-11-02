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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

154.15
CHF
2.55
CHF
1.68 %
02.11.2026
SWX
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03.11.2026 06:43:53

adidas Sell

adidas
157.31 CHF 1.30%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. "Heute stark, morgen schwieriger", so betitelte Robert Krankowski am Dienstag seine Verkaufsempfehlung. Er sieht bei den Herzogenaurachern eine Diskrepanz zwischen Bewertung und Ergebnisaussichten. Im kommenden Jahr hält er schleppenderes Umsatzwachstum für wahrscheinlich. Obendrein unterschätze der Markt den Gegenwind für die Margen, der Adidas bis 2028 entgegenblasen wird./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 03:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Sell
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
156.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
166.65 € 		Abst. Kursziel*:
-6.39%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
166.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.17%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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adidas 154.15 1.68% adidas