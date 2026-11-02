adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 156 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. "Heute stark, morgen schwieriger", so betitelte Robert Krankowski am Dienstag seine Verkaufsempfehlung. Er sieht bei den Herzogenaurachern eine Diskrepanz zwischen Bewertung und Ergebnisaussichten. Im kommenden Jahr hält er schleppenderes Umsatzwachstum für wahrscheinlich. Obendrein unterschätze der Markt den Gegenwind für die Margen, der Adidas bis 2028 entgegenblasen wird./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Sell
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
156.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
166.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
166.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.17%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
02.11.26
|adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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02.11.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
02.11.26
|adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|154.15
|1.68%
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|06:58
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|06:56
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Ryanair Overweight
|06:55
|
JP Morgan Chase & Co.
Alstom Neutral
|06:55
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|06:43
|
UBS AG
adidas Sell
|02.11.26
|
Jefferies & Company Inc.
FUCHS Hold
|02.11.26
|
RBC Capital Markets
Sanofi Sector Perform