adidas 150.29 CHF 2.47% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Kurserholung der vergangenen Wochen habe Erwartungen an ein besseres Quartal geschürt, zumal die gesunkenen Konsensschätzungen zuletzt nur noch ein moderates operatives Ergebniswachstum (Ebit) beinhaltet hätten, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dieses entspreche - bereinigt um die Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle - den Erwartungen. Hinter den Bruttomargen im kommenden Jahr stehe angesichts des schwierigen Geschäftsumfelds aber weiterhin ein Fragezeichen./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.