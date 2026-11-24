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24.11.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas gibt am Dienstagvormittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 166,10 EUR.
Die adidas-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 166,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'288 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 166,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,05 EUR. Bisher wurden heute 6'682 adidas-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,80 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 12,02 Prozent niedriger. Bei 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 21,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,54 EUR belaufen. adidas liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,08 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.25 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6.63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 08.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,64 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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