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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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10.11.2026 14:28:29

adidas Outperform

adidas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage in China bleibe mau, schrieb Aneesha Sherman am Dienstag anlässlich des deutlichen Rückgangs der Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, Partner von Adidas und Nike. Damit sei der Erholungstrend seit August gebrochen und klar, dass es noch keine strukturelle Besserung gebe./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
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14:28 adidas Outperform Bernstein Research
03.11.26 adidas Overweight Barclays Capital
03.11.26 adidas Sell UBS AG
30.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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