adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage in China bleibe mau, schrieb Aneesha Sherman am Dienstag anlässlich des deutlichen Rückgangs der Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, Partner von Adidas und Nike. Damit sei der Erholungstrend seit August gebrochen und klar, dass es noch keine strukturelle Besserung gebe./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
245.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
180.90 €
|
Abst. Kursziel*:
35.43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
180.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.70%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
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