adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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29.10.2026 10:58:34
adidas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Die Stärke im Direktgeschäft mit Endkunden halte an, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag nach dem finalen Quartalsbericht. Dies sei allerdings keine Überraschung. Das Anlegerinteresse dürfte daher dem mauen Sportschuhwachstum und der erwarteten Dynamisierung im Europa-Geschäft gelten./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Neutral
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
160.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
163.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
164.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.44%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|08:49
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|10:17
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|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
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|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|150.40
|5.10%
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