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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

151.45
CHF
8.35
CHF
5.84 %
11:52:07
SWX
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29.10.2026 10:17:41

adidas Overweight

adidas
151.96 CHF 4.63%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate enthielten insbesondere Informationen zu den Vertriebskanälen, Kategorien und regionalen Entwicklungen, schrieb Wendy Liu am Donnerstag. Sowohl der Geschäftsmix als auch der Ausblick für Europa seien ermutigend./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Overweight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
163.50 € 		Abst. Kursziel*:
28.44%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
164.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.05%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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