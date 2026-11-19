Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem adidas-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen adidas-Anteile letztlich bei 179.64 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5.567 adidas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der adidas-Aktie auf 173.80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 967.49 EUR wert. Mit einer Performance von -3.25 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 29.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch