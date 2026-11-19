|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|adidas-Performance
|
19.11.2026 10:02:05
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in adidas-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem adidas-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen adidas-Anteile letztlich bei 179.64 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5.567 adidas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der adidas-Aktie auf 173.80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 967.49 EUR wert. Mit einer Performance von -3.25 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 29.37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnthropic-IPO: SMI und DAX beenden Handel im Minus -- Kräftige Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag in die Verlustzone. An der Wall Street ging es ebenso abwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.