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20.11.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag in Rot
Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 167,05 EUR abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 167,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'025 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 166,75 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 171,55 EUR. Bisher wurden heute 294'940 adidas-Aktien gehandelt.
Am 06.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,02 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 129,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 22,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,54 EUR belaufen. adidas liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,08 EUR gegenüber 2,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 7.25 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 6.63 Mrd. EUR umsetzen können.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte adidas die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,64 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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