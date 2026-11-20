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20.11.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Mittag im Minus
Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 169,35 EUR ab.
Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 169,35 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'036 Punkten steht. In der Spitze büsste die adidas-Aktie bis auf 169,35 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,55 EUR. Zuletzt wechselten 118'886 adidas-Aktien den Besitzer.
Am 06.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 30,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,54 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.10.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 4,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.25 Mrd. EUR gegenüber 6.63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 08.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,64 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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