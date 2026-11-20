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20.11.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 172,00 EUR.
Um 09:28 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 172,00 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'131 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 171,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 23'928 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2026 bei 188,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 8,90 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,54 EUR je adidas-Aktie. adidas gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,08 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,58 EUR je Aktie verdient. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.25 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. adidas dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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